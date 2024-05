Apelsinimahla hind jätkab kiiret tõusu, sest Aasiast pärit bakter teeb suurimates farmides laastamistööd

Apelsinimahla hind on jahmatavalt kiiresti lakke hüpanud ja kuigi vahepeal toimus väike rahunemine, on oodata hindade kiiret tõusu. Brasiilia apelsinitoodang on ilmastikuprobleemide ja bakteri vohamise tõttu viimase 30 aasta madalaimal tasemel. Helsinkin Sanomat kirjutab, et kättesaadavusprobleemid kujundavad kogu mahlatööstust. Apelsinimahla kontsentraadi hind on aastaga tõusnud ligi 70 protsenti. Hinnatõus on saavutanud haripunkti maikuus, sest kuuga on hind tõusnud ligi 30 protsenti.