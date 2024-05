Kolesterool laes? Siis peaksid toitudesse julgelt lisama just seda aromaatset vürtsi, mis aitab kolesteroolisisaldust alla tuua

Liialt suur kolesteroolisisaldus on üks olulisimaid südame- ja veresoonkonna haiguste (infarkt ja insult) tekkepõhjuseid, seetõttu ei maksa pikalt mõelda, kui oled vereproovi vastustest teada saanud, et kolesteroolinäit on paigast ära. Lihtne viis kolesterooli alandada on lisada oma menüüsse rohkem üht mõnusalt aromaatset ja särtsakat vürtsi, millele omistatakse põletikuvastaseid ja kolesterooli alandavaid omadusi.