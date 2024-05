FOTOD | Pidulikul galal anti kätte Michelini tunnustused! Vaata melu ja meeleolusid uhkelt peolt

Teieipäeva õhtul kogunesid Arvo Pärdi Keskusse 2024. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Restoranid tunnistasid üksmeelselt, et kahel Michelini-aastal on olnud suur mõju: on tõusnud töötajate huvi restoranimaailmas kaasa lüüa ja sellele pühenduda, gurmaanide külastused ei koondu ainult nädalavahetustele ning nii Eesti inimesed kui ka välisturistidest fännid käivad oma lemmikrestoranides sagedamini.