Miks Eesti kuulsaim tordikunstnik menukat Red Velveti kooki üldse ei söö?

„Kõike head ei saa korraga. Mina pigem ei ole see, kes ütleb, et on vaja ökot. Öko on keerulisem, aga samas puudub siis see vau!, mida vaja. Aga mina ei ole ka see, kes ütleb, et olgu kõik ainult sünteetiline, sest see on lihtsam. Kui klient tellib punaseid makroone, siis olen mina see, kes ütleb, et okei, mõte on hea, aga kas sa selle efektse sooviga oma kallimale, kellele sa tahad seda kinkida, natukene kahju ei tee? Sest kogus, mis sinna tuleb siis sünteetilist värvi panna, on kahjulik. Ma võin õpetada Red Velveti kooki tegema, aga alati loen sõnad peale. Sünteetilise värvi kogus on seal meeletu. Ma ise ei söö Red Velvetit, see on minu jaoks võõras ja ma üritan tasakaalu hoida. Kui ma vaatan retsepti ja seal on kaks supilusikatäit geelvärvi, siis see on juba error minu jaoks.