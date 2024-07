Tippkokk Sami Tallbergi metsik maailm: minu ikigai ehk põhjus ja kirg ongi levitada seda sõnumit, et loodus on maitseid täis

Eestlased mõistavad tema juttu hoobilt: ka Eestis on valitsemas igameheõigus ehk võime lollusi tegemata metsas talitada, sealt erinevaid ande korjata, neid maitseid nautida. Seenelkäigud ja marjakorjamised on veel tänini vägagi populaarsed, kuid maitsetaimede, salatikraami ja juurikate loodusest korjamine on pigem vaid mõne entusiasti pärusmaa. Restorane, mis korjavad ürte ja erinevat „rohelist“ loodusest on aina rohkem, kuid tavainimeste zeitgeist’i pole need tegevused veel valgunud. Seda peaks aga muutma, sest meie kodulähedastel parkidel, rabadel ja metsadel on meeletult, mida pakkuda.