Milano on Itaalia kõige mõjuvõimsam linn, kus kohtuvad suur mood ja palju raha. Moepolitseinikud saavad seal igal aastal kokku korra või paar, et vaadata üle uued rõivaste trendisuunad, värvid ja materjalid. Trendiloojad armastavad ka head toitu, isegi väga head ja seda on Milanos palju.