RETSEPT | Üllatava maitsekomboga hommikusöök peekoni ja munaga

See Rauno Saare loodud perfektne hommikusöök valmis Kanal 2 saates „Telehommik“ ja peidab endas palju erinevaid maitsenüansse. Neid on lausa mitmest riigist – Inglismaalt, Ameerikast ja Eestist. Siin ei ole midagi tavapärast ja üllatuks nii mõnigi gurmaan. Küll aga ei ole seda rooga üldse keeruline kodus järele proovida, vaja on vaid veidi aega ning avatud meelt, et uusi maitseid kokku sobitada.