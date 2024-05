KUULA | Vala välja!: nädalajagu imelisi kokteile, sest algab Tallinn Cocktail Week

„Olen olnud kõik aastad selle nädalaga seotud ja selle aasta kokteilidele otsa vaadates on mulle jäänud mulje, et baarmenid on hakanud looma kokteile klientidele, valmistanud enda signatuuri kohaselt kokteile, mis võiksid kohalikule kliendile meeldida. See tähendab, et eestlastele väga peale minev sour-tüüpi kokteil on väga tugevalt esindatud. Ning neid on väga erinevates stiilides, erinevatest toorainetest ja kõik on ülipõnevad,“ mainib Ihermann.

Üks selline põnev sour kokteil tuleb serveerimisele restoranis Hoov nr. 6, mille baarmenid on loonud Eesti stiilis hapu kokteili, kus on kasutatud viina, kitsejuustu, munakollast ja veel nipet-näpet kohalikke tooraineid. Kreemine, juustune, vahune kokteil on kui mõnus lonks juustukooki, millele garneeringuks lisatud ka kohalikke maasikaid ja mustikaid. Väga põneva baarmeni valiku kategooria joogi pakub aga Nümf Bar, kes segab kreemiseks lonksusks kokku kaks kohalikku imemaitset: Vana Tallinna ja kama.

Stuudios serveeriti ka moktail, milleks oli Erik Tammelehe poolt restorani Rudolf menüüsse loodud kergelt kihisev apelsinilimonaad, kuhu lisatud ka alkovaba rummidestillaati. Joogi teeb eriliseks asjaolu, et kõik osised on kokteili loomiseks võetud sellest, mis restoranis jäätmeks läheks. Lisaks on kokteili maitse uskumatult kompleksne, esimesel mekil ei ütleks, et kangust selles pole.

„Me pressime ise apelsinidest mahla, koori jääb üle meeletus koguses ja nagu teada on siis jut koores on kõige enam maitseid. Lisaks jääb meil kohvide valmistamisest alati piimavahukannu põhja midagi alles. Selle asemel, et see ära valada kogun kokku ja kasutan ära. 48 tundi kerget hapendamist, maitsestamist ja pokaalis on suurepärane kokteil, mis sobib ka väga paljude toitudega. Tuleb meile seda maitsma tulla, et aru saada, millega tegemist,“ mainib Tammeleht