MAITSEREIS | Vähe on kohti, mis suudavad Euroopas veel uute maitsekooslustega üllatada, Itaalia Alpid ja Valtellina org on aga üks neist

Kui päevaga said Milanos vaadatud nii „Püha õhtu söömaaeg“, kõikide tipp-couture’i brändide butiigid ja La Scala teatrimaja, polnud enam põhjust mägedesse mitte sõita. Olles Itaalias üsna palju ringi tiirutanud, puudus tegelikult sügavam teadmine Valtellina orgude kohta. Teadsin aga, et ainuüksi kohaliku Sforzata veini järele sõitmine on piisav põhjus piirkonda külastada. Ihusse sigines tunne, et ju on seal ka muud, mida mekkida, katsuda, kogeda.