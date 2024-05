Söö nagu staar: lauljatar Dua Lipa armastab salateid ja puistab sinna alati just neid soodsaid ja seedimist soodustavaid lisandeid

| Getty Images via AFP

FOTO: DIA DIPASUPIL | Getty Images via AFP

The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals

Üks koostisosa, mida Dua Lipa oma salatitele lahke käega lisab, on soodsad ja kiudainerikkad läätsed, vahendab portaal Eating Well. Ei ole üldse imestada - läätsedel on nii palju häid omadusi, mida oma tervise heaks tööle panna!