Võileib on igav ja maitsetu? Ühe kavala nipiga saad tavalisest võileivast restoraniväärilise roa!

Piisab sellest, kui salatilehed ära maitsestad. Isegi natukene soola-pipart on juba suureks abiks, aga veel mõnusama ja mahlasema tulemuse saad, kui lisad salatilehtedele õige pisut kastet. Kuigi millegipärast on sageli kombeks serveerida nii võileival kui taldrikul lisandina täiesti maitsestamata-marineerimata kuivi salatilehti, siis palun lepime kokku, et Oma Maitse lugejad sellist pattu ei tee, eks. Kui rohelised lehekesed juba mängu tulevad, siis nii, et neist päriselt rõõmu ja maitseelamust saab!