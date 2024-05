Stockholm, see põhjala pärl, hoiab endas kohta minu südames erilisel viisil, eriti pärast Rootsis töötatuid aastaid. See linn on alati muutumises ja on mulle aina enam lemmikumaks saamas – eriti oma suurepärase toidukultuuri tõttu! On juhtunud, et olen sõitnud Stockholmi üksnes selle kauni kunsti – hea toidu – nimel, mida praegused suurepärased lennuühendused veelgi enam soosivad. Stockholmi piletid saab airport.ee ja lennujaamast linna südamesse suundumiseks soovitan Arlanda Expressi, see kiire ja ummikuvaba rong viib otse elu tuiksoonele.