IVARI KÖÖGINIPID | Nüri nuga on ohtlik tööriist! Kuidas noad päriselt teravaks saada ja mida nendega kindlasti teha ei tohi?

Kõige ohtlikum tööriist köögis on nüri nuga: see käitub ettearvamatult, sellega on väga ebameeldiv koorida-lõigata-hakkida ja kõige halvemal juhul võib see käes valesti libiseda ja haiget teha. Sellepärast on oluline nuge korralikult hooldada ja teritada, aga kahjuks kipub olema nii, et koduköökides käepäraseid vahendeid kasutades pigem rikutakse noad täielikult. Vaata videost, mida noaga kindlasti teha ei tohi ja kuidas korralikku nuga hooldada nii, et see kaua vastu peaks!