“Parimad pannkoogid tulevad nii, et sa teed piimataina üsna rasvasest piimast või koorest. Hästi vähe jahu, hästi palju muna ja munavalged vahustad hästi-hästi kõvaks vahuks. Munavaht annab kohevuse. Väga raske on praadida, aga ikkagi need on parimad.”