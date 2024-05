Tervislik magus amps, mida võib süümepiinadeta nautida: kirsirohke magustoit matcha’ga

Matcha tee annab kehale energiat, parandab mälu ja tuju, tugevdab immuunsüsteemi, alandab kolesterooli ja veresuhkrut, soodustab ainevahetust, see on kiudainete rikas, lisaks on selles C-vitamiini, kroomi, tsinki, magneesiumi. Matcha sisaldab rohkem kofeiini kui tavaline must purutee ja kordi rohkem kui tavaline roheline lehetee, kuid vähem kui must kohvi. Südant puperdama ei pane, kuid annab hommiku alguseks hea energialaengu. Matcha's sisalduv kofeiin toimib koostöös aminohappe L-teaniiniga, mis tagab kuni kuuetunnise energialaengu ilma kõrvalmõjudeta.