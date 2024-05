Kui hästi kontrollitud veiseliha võib süüa kas või toorelt, siis linnuliha sisemuses peab temperatuur söögiks ettevalmistamisel saavutama kindlasti vähemalt 73 oC. Kui kana­broileri rümpa lahti lõigates on näha punast vedelikku, siis on selge, et see on probleem, temperatuur ei ole piisav olnud.