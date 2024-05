KUULA | Martin Herem: ma ei ole väga valiv – söön ära, mis ette pannakse

„Sõjalise rünnaku puhul suudaksime esimesest päevast alates oma mereühendust lahti hoida, logistiliselt ei ole meid võimalik ära lõigata,“ kinnitas Herem. „Meie ülesanne on selgitada ja hoiatusi jagada. Räägime täna küll ohust, aga päriselt ju ei arva, et see meie kraesse võiks tulla. EPA suur hoone sai Tartus valmis 1940 – selle asemel, et laskemoona osta. Sõda ju käis. Täna on samamoodi, inimestel on rohkem vaja ilusat lauda või uhkemat autot. Aga kui kolmandik on kriisideks valmis, siis kaks kolmandikku saavad ka algul nende arvelt hakkama.“