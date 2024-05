Avasta Itaalia köögi maitseid: itaallane tutvustab koduseid roogi ja toob välja, millest ta enim Eestis elades puudust tunneb

Itaallaste kodused toidud erinevad regiooniti, kuid üldises plaanis valmistatakse enim järgmisi roogi:

Lasanje (kihiline ahjuroog makaroniplaatide, juustuse bešamellkastme ja veisehakkliha-tomatikastmega)

Parmigiana (kihiline ahjuroog baklažaani, juustu ja tomatikastmega)

Pasta al Forno (ahjupasta juustu ja tomati- ning bešamellkastmega)

Spaghetti Carbonara (spagetid juustuses kastmes Itaalia peekoniga)

Spaghetti Bolognese (spagetid veisehakklihaga tomatikastmes)

Spaghetti all`Amatriciana (spagetid tomatikastmes Pecorino juustu ja seapõsest tehtud peekoniga)

Lisaks armastavad itaallased valmistada kodudes frititud mereande, peamiselt turska ja kalmaari, ning grillil küpsetatud tummist veisesteiki. Ka polenta ehk meie mõistes maisiteradest tehtud puder on Itaalia peredes tihti laual, samuti tomativiilud mozzarella ja basiilikuga on tähtsal kohal.

Millest tunneb kohalik itaallane kõige enam puudust?

Ka selle küsimuse vastus on suuresti seotud Itaalia piirkonnaga, kust meie intervjueeritav pärit on. Mõnes regioonis on peamised toidud seotud rohkem mereandidega, mõnes rohkem lihaga. Itaallane, kellega meie vestlesime, on pärit piirkonnast, kus mereannid on väga tähtsal kohal, seetõttu toob ta välja just oma suure igatsuse värskete mereandide järele. Ta mainib, et Eestis on väga raske kõrge kvaliteediga värskeid mereande leida, nii kala kui ka karpe ja kalmaare. Kuna ta on harjunud oma kodukohas lähedalt merest püütud mereandidega, siis ta pigem Eestis müüdavaid mereande ei eelista, sest nende värskus ja maitse ei ole tema jaoks sama.

Kuna tomat on Itaalia toitudes väga tähtsal kohal, siis ka tomatite mekk ei ole päris see, millega tema oma kodumaal on harjunud. Eks siinkohal ei saa me midagi teha Eesti asukoha osas, kus on võrreldes Itaaliaga niivõrd palju vähem sooja ja päikest, mis on tomatite jaoks määrava tähtsusega.