„Võta klaas jahu, klaas suhkrut, kõvasti rabarberit ….“ Umbes selline oli mu vanaema kirjeldus, kui seda kooki esimest korda koos tegime. Ehk kogused käisid kõik tunde järgi. Ja see on vahel nii tore, et ei pea näpuga järge ajama. Täpsustasin siiski koguseid ja teisendasin need grammidesse. Proovi ka!