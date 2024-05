Ergo-Hart: „Folkloristi elu viis mind kümmekond aastat tagasi Indiasse ja pikka aega oli seal mu toanaabriks üks Kirde-Indiast riisikasvatuspiirkonnast pärit doktorant ja hilisem doktor. Tema õpetas mulle riisi valmistamist India moodi ja see on minu köögile natuke mõju avaldanud. Ta ütles, et Eestis kannatab supermarketi valikust süüa ainult basmatiriisi, enamik riise on siin „surnud riis“ – nagu plastmassi sööks.“