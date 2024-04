Mida teha naadiga? Ära süüa! 10 retsepti, kus seda igas aias laiutavat umbrohtu väga maitsvalt ära kasutada

Naat on eriti rikas E-vitamiini poolest, aga sisaldab ka rhkesti C-vitamiini, antioksüdante, mineraalaineid, kiudaineid. Naadis on ka sooltebaktereid hävitavaid aineid ja flavonoide, mis puhastavad seedimissüsteemi ja parandavad seedimist. Naat aitab omastada paremini nii valke kui süsivesikuid. Nii et kõik naadid, mille peenrast välja kitkud, viska blenderisse või pannile või sega salatisse!