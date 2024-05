Eksperdid selgitavad: kas viimase säilivuskuupäevaga liha tohib mitmel järgneval päeval söömiseks ette küpsetada?

Nõo Lihatööstuse kvaliteedijuht Leanella Kungla selgitab, et kui toidu sisemus on saavutanud vähemalt 75-kraadise temperatuuri, siis hävinevad kõik vegetatiivsed mikroorganismid, kaasa arvatud patogeenid. Alles jäävad spoorid või tsüstid, mida erinevad mikroorganismid võivad moodustada keskkonnatingimuste halvenedes. Antud olekus on bakterid uinunud, vastupidavad ja mittepaljunevad struktuurid. Nad omavad tugevat kaitsekihti enda ümber ja seetõttu on nad erakordselt vastupidavad ka muudele ebasoodsatele keskkonnatingimustele, näiteks UV-kiirgusele, kuivusele, kõrgele temperatuurile, väga madalale temperatuurile ja desinfitseerivatele ainetele. Kui keskkonnatingimused muutuvad uuesti soodsaks, suudavad need taas ennast muuta aktiivseks paljunemisvõimeliseks rakuks. Mida kõrgem on mikroorganismide üldarv enne praadimist, seda rohkem jääb ka toitu nn uinunud olekus mikroorganisme, mis võivad mõjutada toidu säilimist. Samuti tasub arvestada asjaoluga, et mikroobide elutegevuse tulemusel võivad toidus moodustuda toksiinid. Need võivad olla äärmiselt termostabiilsed ja säilitada mõju ka pärast korralikku toidu kuumutamist.