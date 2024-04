Kiidavad ka need, kes muidu kapsast ei armasta: kapsasektorid seesamiseemnekastme ja chimichurri’ga

Chimichurri on hapukas Uruguay ja Argentina kaste, mis nüüdseks on levinud üle kogu Ladina-Ameerika ja tegelikult üle maailma. Variatiivsuselt võib seda võrrelda meie kartulisalatiga – igal perel on oma arusaam asjast. Ergo-Hartile meeldib just läätsedega chimichurri. Oma hapukuse ja sibularohkusega seob see tahiinikastme halvaalikkuse ja kapsa muidu ehk tuimavõitu neutraalsuse maitsetäiuseks.