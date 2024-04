Võtsid täna tööle eile keedetud riisi kaasa? Toiduohutuse professor selgitab, miks seda mitte mingil juhul toatemperatuurile jätta ei tohi

Niisiis: ohutsooniks on 7–60 °C, selles temperatuurivahemikus on enamiku mikroorganismide kasv võimalik. Kõige kiirem on bakterite kasv optimaalse kasvutemperatuuri juures, milleks on 25–37 °C: mida madalam temperatuur, seda aeglasemini bakterid kasvavad. Ohutsoonis võib toit viibida maksimaalselt kaks tundi ning kuna keedetud riis on mõne teise toiduga võrreldes tundlikum toidumaterjal – Bacillus cereus võib hakata toksiine tootma –, siis peab selle ohutsoonis hoidmise aeg olema alla tunni.