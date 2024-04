Kas tahaksid maksta vähem oma lemmiktoodete eest? Maxima langetas 500+ armastatud toodete hindasid

Toidupoodide klientide tüübid võib peamiselt jagada kaheks – hinnatundlikud ja hinnateadlikud kliendid. Praeguses majandusolukorras on kõige rohkem suurenenud hinnatundlike kliente arv, kes otsivad peamiselt odavaimat hinda ning nende jaoks ei ole tootebränd niivõrd oluline. Selliste klientide jaoks on igas jaeketis olemas odavamad alternatiivid, enamasti jaekettide omamärgitooted, mis võimaldavad kokku panna odavama ostukorvi. Loomulikult on suurenemas ka hinnateadlike kliente arv, nende jaoks on samuti hind oluline, kuid nemad eelistavad tarbida pigem tuntud brändide tooteid, nii kodumaiseid kui ka välismaiseid, ja otsivad häid pakkumisi enda eelistatud toodete seast. Kuigi tuntud odavkett toob oma iganädalases hinnavõrdluses välja odavaima ostukorvi turul, siis tähendab see hinnateadlike klientide jaoks, et nad peavad oma toote eelistustele järgi andma, kuna tuntud tootebrände kallima hinna tõttu sellistes võrdlustes üldiselt sisse tuua ei saa. Milline toidupoe klienditüüp oled sina?