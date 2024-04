Pealinna maitsenaudingud: mida mõnusal kevadõhtul teha? 3 erilist kokteilibaari Tallinnas

Salapärane Whisper Sister

Juba seitse aastat on speakeasy’na tuntud Whisper Sister kujundanud kohalikku kokteilimaastikku, pakkudes nautijatele täiesti uudset perspektiivi sellest, milline üks kokteil peab olema. Kujutlusvõimel pole piire, ükski maitsekombo pole tabu – tulemuseks on aga alati äärmiselt omanäolised ja piire nihutavad elamused. Whisper Sister’i peabaarmen Jiri Mališ ütleb, et nende soov on pääseda maailma 50 parima baari hulka, peamiselt selleks, et näidata, et Tallinnas on „see” baarikultuur, mida peaks ja tasuks tulla ka kaugemalt siia otsima.

„Me võtame vastu just nii palju inimesi ühe õhtu jooksul, et pakkuda neil igaühele personaalset teenindust ja sellega koos maitseelamusi, mis vajavad pisut selgitust, aga ka aega menetlemiseks. Me ei kiirusta kedagi kunagi tagant, pigem juhime neid läbi kokteilimaailma uute trendide ja meie ideede neist,” räägib baarmen. Idee ongi olla kokteilikultuuri keskuseks ja uute maitsete laboratooriumiks, mitte lihtsalt baar. Seetõttu pääseb baari inimesi alati nii palju kui on istekohti: speakeasy’s ootejärjekord, kuhu saab ennast kirja panna ja oodata seda kõnet, milles öeldakse „Teie laud on vabanenud, ootame Teid külla!”.

Peabaarmen ütleb, et Whisper Sister’i kokteilide maitsed on välja arendatud selleks, et näidata, milline võib olla üks kokteil, kui sellesse on pandud teadmisi, hoolt, armastust ja hulljulgust. Loomulikult saab baarist ka lihtsaid argikokteile, kuid enamasti ei tule kliendid nende jahile. Uus baarimenüü on jaotatud mitmesse osasse, kus on olemas Whisper Sister’i tuntud klassikud, kuid ka nii mõnigi uus „leiutis” (nagu kokteil nimega SOLO). Samuti on laienenud alkoholivabade kokteilide valik. Seiklusrikkama mekkija jaoks tuuakse lauda aga ka midagi erilist: kokteilid Gemma ja Oriental Tales, mis kas ripuvad alla laest või mille valmistamiseks on läinud päevi infusioonikambris.