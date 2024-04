KUULA | Oma Maitse uus podcast „Tervis toidust“ aitab aru saada tervise ja söömise sõlmküsimustest

Elis jagab ka enda põhimõtteid toitumisnõustajana: miks ta ei usu dieetidesse ja leiab, et toitumises ei ole alati kõik nii must ja valge nagu mõnikord võib näida. Elis usub, et toitumist tasub vaadata nii laiemalt kui teadlikumalt ja nö kahe jalaga maa peal olles.