Kui päikseline kevadilm on kadunud ja õues on taas rõske ja külm, tahaks ikka midagi sooja ja kosutavat süüa. Külma aitab taluda üks hea ja soojendav supp, mille saad kokku keeta just endale meelepärastest toiduainetest. Rohkelt supiretsepte leiad ka Retseptiveebist!