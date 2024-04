KUULA | Vala välja!: Kosk ehk kuidas toiduteadlane nokitses kokteilidele alkovabad alternatiivid

“Kuna mul on pikk toiduteadlase ja -eksperdi taust siis ma otsustasin ise panna kokku täiesti naturaalsed alternatiivid, mida kokteilides kasutada. Eriti kuna ma ei leidnud turult – ei Eestist ega ka mujalt maailmast – vaid loodusest leitud toorainetest sarnaseid bittereid. Kodus katsetasin väikestes mahtudes retseptid paika ja siis läksime juba tootmisse: hetkel kulub ühe joogi valmistamiseks, täpsemalt ekstraheerimiseks, 48 tundi,” mainib Tuur.

Magusus tuleb 100% vaid mahlast, muid suhkruid ei lisata. Mõrudused saavad bitterid aga ürtidest nagu koirohi, aniis, apteegitill ja nii edasi. Seda, kuidas need bitterid mullivees oleva CO2 abil kokteilides oma värskuse, võimsuse ja suupärasuse säilitavad, peab igaüks ise kodus või baaris järele proovima.

Nüüd aga kokteilimaailma vallutama

Kõikide Kosk Naturals bitteritest valmistatud kokteilide puhul läheb vaja vähe komponente ja nende kokkusegamine on imelihtne. Tänu erinevatele, aga väga värvikatele bitteritele on tulemuseks täiesti erinevad joogid, kuigi pikendaja on kokteilidel täpselt sama. Absint näiteks koos apelsinimahlaga (Kollane Papagoi), Oak samuti koos apelsinimahlaga (Jack Kosk), lisaks jää ja kena kaunistus. Valmis, serveeritud, palun/tänan!

Kosk Naturalsi looja Liis Tuur ütleb, et Oak bitter meeldib eriti meestele. Nii mõnelegi on Oak meeldinud pitsist jooduna: maitse on mõnusalt suitsune ja ideaalne talveõhtul nautimiseks. Absinti ostavad aga soomlased tootja üllatuseks suurima hea meelega.

Hitt toode on aga loomulikult Pink Mint: mustikate, põdrakanepi ja muude põnevate ürtidega bitter mekib puhtalt nagu vanaema marjasiirup, seda selle parimas mõttes. Bitterist kokteil Pink Lady koosneb (lisaks veel jää, kookospiim ja mullivesi) sobib suurepäraselt õhtusöögi järgseks magustoiduks.

Muuseas, kõik mainitud, aga veel palju-palju rohkem retsepte alkoholivabade kokteilide valmistamiseks leiab Kosk Naturalsi kodulehelt ja sotsiaalmeediast (vaata lisaks: www.kosknatural.com ).

100% looduslik mõtteviis