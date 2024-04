IVARI KÖÖGINIPID | Säästa raha! Kuidas terve broiler lihtsa vaevaga mitmeks erinevaks toidukorraks tükeldada

Tark kokkaja šoppab nutikalt! Igal juhul on poest korraga mõttekas osta terve broiler - see on märkimisväärselt soodsam kui näiteks rinnafileed või kintse eraldi osta. „MasterChef Eesti“ teise hooaja võitja Ivari Vokk näitab siin videos ette, kui lihtne on tervet broilerit sobivateks tükkideks lõigata nii, et ühest broilerist saab vähemalt neli erineva toidukorda!