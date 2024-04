1. Toon kartulid keldrist tuppa ja pesen sooja vee all mullast puhtaks. Mina ei koori neid. See on laiskuse asi – mul on enamiku asjadega elus nii, et käib kiire plusside ja miinuste arvutamine, ja see aeg, mis koorimise alla läheb, versus mis maitsevahet pärast tunnen, ei ole minu jaoks seda väärt.