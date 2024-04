Enneolematu valikuvabadus kohvimaailmas: JURA määrab kohvistandardi

JURA on maailma juhtivate täisautomaatsete kohvimasinate tootja juba 92 aastat. Kohvimasinate loomisega tegelevad igapäevaselt parimad Šveitsi insenerid, kes lähtuvad ühest eesmärgist: parim kohvielamus, kestev kvaliteet, ajatu disain, kasutajamugavus, lihtne hooldus.

Kaks võimsat P.A.G.3+ kohviveskit

J8 twin aitab avastada enneolematuid kohvimaailma võimalusi. Espressomasin suudab kasutada kahte erinevat kohvisegu, et saaks valmistada igale maitsele hulgaliselt erinevaid kohvijooke, või hoopis vaheldumisi erinevaid kohvisorte. J8 twin saab ühtmoodi hästi hakkama hommikuse äratuskohvi ja õhtuse kofeiinivaba kohvijoogi valmistamisega. Peale selle saab korraga degusteerida erineva röstimisastmega kohviube.

Kompaktses espressomasinas on kaks võimsat P.A.G.3+ koonuselist kohviveskit, mis tagavad täpse jahvatuse ja millel on aroomikontrolli funktsioon, mis jälgib püsivalt jahvatuse kvaliteeti. Valmistuskordade vahel on veski puhkerežiimis. See säästab veskit, pikendab selle kasutusiga ja tagab alati isuäratava kohvi maitse ning parima aroomi.

Kohvijoogid igale maitsele

J8 twin suudab valmistada 31 maitsvat kohvijooki. Kahe koonilise veskiga J8 twin tagab maitsvate jookide valmistamisel maksimaalse paindlikkuse. Iga tavaline või kofeiinivaba kohvijook valmib alati värskelt jahvatatud ubadest täpselt nii kange või mahedana või sellisest kohvisegust, nagu valmistaja on valinud. Lühidalt öeldes ühendab see ühes kompaktses seadmes kahe kohvimasina eelised. Ja seegi pole veel kõik. J8 twin võimaldab siidist piimavahtu magustada, et avada sootuks uudne maitsete maailm. Kohvijookide valmistamisel ei ole piire – katseta klassikalise espresso või trendika sweet latte’ga.

Võrratu tulemus vaid mõne liigutusega