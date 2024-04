KUULA | Toidupoe tagatoas: millega tegeleb Rimi kauplustes sortimendijuht?

„Me ei osta midagi ega ka müü midagi, kuid meile allub kõik see, mis on poes müügil. Sortimendijuhid on need, kes vaatavad, et Rimi poodides oleksid kaubad õigetes kohtades väljas, et neid oleks seal piisavalt ja et klientide ostukogemus oleks maksimaalselt hea,“ selgitab oma tööd Kaijanen. Palju sellest tööst on teadusliku põhjaga: uuringud ja küsitlused on need, mille järgi on aastate jooksul loksunud paika see, miks on juurviljad eespool kui liha ja miks on värske leib kohe välisukse lähistel.