IVARI KÖÖGINIPID | Keele viib alla! Kodune majonees valmib imekiiresti ja maitseb lausa taevalikult

Majonees on üks igavesti vahva lisand - see maitseb hästi nii dipikastmena, salati sees kui võileivakattena. Kodus ise majoneesi valmistades saad soola ja happe tasakaalu endale täpselt sobivaks timmida ning selle siidpehme kastme valmistamiseks ei kulu sul rohkem kui kaks minutit. Eesti parim kodukokk, „MasterChef Eesti“ teise hooaja võitja Ivari Vokk näitab ette, milliseid koostisosasid läheb vaja nii tavalise kui vegan-majoneesi valmistamiseks ja toob välja ühe väga olulise nõksu, mis garanteerib, et majonees kindlasti õige konsistentsiga saab.