KUULA | Saaremaa Mullifestival toob kokku rahvast üle kogu maailma

Seekordne Mullifestival on eriline, sest käes on esimene juubeliaasta. Korraldajad on ootusärevad – viie aastaga on festival väga palju kasvanud ja juubeliaastat tähistatakse tõeliselt suure pauguga. Igal aastal lisandub Saaremaa Mullifestivali nimekirja uusi maaletoojaid ja ettevõtteid ning ukse taga on ootejärjekord veel pikk. Sel aastal osaleb festivalil neli uut maaletoojat ja pidu on liikunud taas suuremale pinnale – seekord kultuurikeskusesse.