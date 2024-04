Laulja Ruslan Trochynskyi: kõik ei ole borš, mida boršiks nimetatakse

Boršiga on seotud ka mitmeid mälestusi. „Olime Svjata Vatraga Poolas tuuril, läksime sööma ning üks bändikaaslane tellis borši - suur viga! Poola borš ei ole see, mis on Ukraina borš. Supitaldrikus ei olnud mitte liha, kartul ja kapsas, vaid lihtsalt väga hapu punakas vedelik, milles oli üks keedetud muna. Igatahes oli tellija näljane ja kuri. Meie naersime ja sõime oma toitu nautides. Kõik ei ole borš, mida boršiks nimetatakse!“

Jaanika kinnitusel on nii nagu Ukrainas ka tema elus olnud mitmeid erinevaid boršisuppe. „Ukrainas on üle 30 erineva borširetsepti ning tihti need erinevad piirkonniti. Muidugi usuvad aga kõik piirkonnad, et just neil on see kõige õigem borš,“ lisab naine. „Minu lapsepõlve borši tegi minu Ukraina vanaema kas Kamjanets-Podilskis või Kiievis ning nagu tõeline Ukraina vanaema tegi ta loomulikult kõik toidud ise, kaasa arvatud versivorstid.“