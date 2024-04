Vererõhk on liiga kõrge? Siis lisa roogadesse rohkem seda mõnusat ürti, mis maitseb imeliselt ja aitab vererõhku alla tuua

Pune ehk oregano, meil tuntud kui pitsamaitseaine ja vorstirohi, on väidetavalt vinge vererõhualandaja. Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud 2021. aasta uuring oli üks esimesi, kus uuriti pune kasutamist ja selle positiivset mõju vererõhu langetamisele ja leitim et regulaarsel tarvitamisel võib see aidata vererõhku kontrolli all hoida, nii et lisa seda kas värskena või kuivatatuna julgelt rohkem oma argiroogadesse.