Hinnatõus on eestlaste toitumisharjumusi oluliselt muutnud, esile on kerkinud paar väga üllatavat toidugruppi

Eesti on seisnud kaks aastat silmitsi majanduslangusega, mille mõjud peegelduvad otseselt ka inimeste ostukäitumises. Veebruaris ja märtsis Norstati läbi viidud uuringust selgub, et 32,7% vastajatest peab hoolega oma ostusid kaaluma ja 8% on sunnitud kas aeg-ajalt või tihti hinna tõttu ostudest loobuma. Kuidas Eesti inimeste ostukorv rahakoti õhenedes muutunud on?