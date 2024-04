Maxima pakub 2000+ ilutoodet kuni 50% soodsamalt

Klientide armastatud valikud

Maxima tavapärasesse tootevalikusse kuuluvatest juuksehooldustoodetest on klientide poolt väga armastatud bränd just Rich, pakkudes laia valikut šampoone, palsameid ja ka kõrgelt hinnatud juukseõlisid. Hetkel on võimalik Richi juuksehooldustooteid saada 35% soodsamalt, seega kui soovid proovida või see on sinu lemmikbränd, siis on parim aeg tulla Maximasse. Lisaks on muidugi super hindadega ka populaarsed juuksehooldustooted brändidelt Syoss, Garnier, Pantene, Schwarzkof jt.