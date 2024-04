Teeme selgeks: kes on nõustaja, kes terapeut ehk Millise spetsialisti poole oma toitumist puudutava murega pöörduda?

Peale kevadel kodus ette võetava suurpuhastuse mõtlevad paljud ka iseenda organismi kordasättimise peale. Mõnel on selleks omad nipid juba aastast aastasse, olgu neiks siis nõgesekuur või paastulaagris osalemine. Kuid mida teha juhul, kui keha tegutseb arusaamatult? Kui tekib tunne, et mis mul ometi viga on! Tänapäeval saab nõu küsida ja loodetavasti viimaks ka abi leida professionaalsetelt kvalifitseeritud toitumisnõustajatelt ja -terapeutidelt, kes aitavad inimesi teaduspõhiselt ja süstemaatiliselt.