Rohkem rohelist! Toitumisterapeudi foolhapperikas päevamenüü neile, keda kimbutab kevadväsimus

Soomlased on depressiooni uurinud ja leidnud, et mida rohkem saame foolhapet, seda vähem kogeme meeleolumuutusi ja kurvameelsust, mida kevaditi muidu ikka vahetevahel juhtub. Isegi depressiooniravimid ei mõju nendele inimestele vajalikul määral hästi, kellel on kehas madal foolhappe tase. Kuna see on vesilahustuv vitamiin, siis varud püsivad kehas üks-kaks kuud. Kui me talvel pole rohelist eriti söönud ja kaunvilju ei armasta, siis võibki juhtuda, et meil on foolhapet vähevõitu.