IVARI KÖÖGINIPID | Kuidas kanafilee pealt kaunilt kuldseks ja krõbedaks ning seest maitsvalt mahlaseks praadida

Kanafilee on üks parajalt pirtsakas tooraine - see kipub tihtipeale üle küpsema, muutub siis kuivaks ja seda ei ole hea süüa. „MasterChef Eesti“ teise hooaja võitja Ivari Vokk näitab tänases videos nõkse, kuidas pann kana praadimiseks ette valmistada, millega fileed maitsestada ja kuidas praadida fileed nii, et liha saaks peale kauni krõbeda kooriku, aga seest oleks maitsev ja mahlane. Vaata ka ühte olulist sammu, mida lihaga pärast pannilt ära võtmist kindlasti vahele jätta ei tohiks!