Toidufilmide festivali juhatab sisse kestliku toidukultuuri eestkõneleja Peeter Pihel

„Kogu meie filosoofia ja olemus on põimitud jätkusuutlikkusega ja proovime inimesi suunata sellele reageerima. Köögis või baaris kasutame kogu tooraine õitest juurteni ja ninast sabani. Kõik mis jääb üle, leiab tee kompostrisse ja tagasi põldudele. Kasvatame maitsetaimi, säilitame hooajalisi saadusi ja hoiame mesilasi oma katuseaias, et hea toidu nauding oleks kestlik ja võimalikult väikese jalajäljega,“ kirjeldab Pihel Fotografiska restoranis praktiseeritavat.

Peetri kogemuste teekond on jätnud sügavad jäljed ka Pädaste mõisa restorani Alexander (2007-2015), kaks Michelini tärni pälvinud tipprestorani Fäviken Magasinet Põhja-Rootsis (2015 -2018) ja mujalegi nii Eestis kui ka välismaal. Aastal 2017, mil Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik, oli Peeter Pihel Eesti ametlik peakokk.

Peeter Pihel on olnud ka telesaadete „Tuhlid ja trühvlid“ ja „Peetri köök“ saatejuht, üks heategevusliku kokkade jalgpalliturniiri Chefs Cup algatajatest ning andnud välja koostöös Pilgrimiga aegumatu iluduse – kakskeelse raamatu „Minu kodu maa ja meri Eesti / My Home Land and Sea Estonia“, mis tervitab nii mõnusate lugude kui ka eriliste retseptidega.