KUULA | Vein on elustiil ja elukestev õpe

Kümnendat korda toimuval veinimessil on lausa 20 aastane teekond seljataga ning Eesti veinikogukond on sel ajal tasapisi kasvanud ja teadlikumaks saanud. „Vein on elustiil ja elukestev õpe“, märgib Kristjan. Tänavu on messil esindatud 30 veinimaja välismaalt ning mitmeid kohalikke veinitootjaid, toimub „eriliste pudelite avamiste“ messiorienteerumine ja kahe päeva jooksul 16 erinevat meistriklassi koolitust. Maitsemeeli ergutavad lisaks veinide maitsmisele mitmed suurepärased kokad nende seas Anti Lepik, Kalakala ja Pojad ning MasterChef 2023 võitja Ivari Vokk koostöös Nordic Cateringiga.