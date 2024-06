Inspireeriv edulugu: veinile kaotatud tippkokk ehk Kuidas Aleksei Pogrebnoist sai Baltimaade parim sommeljee

Eelmisel sügisel end Baltimaade parimaks sommeljeeks võidelnud Aleksei Pogrebnoi koondab endas gastronoomiamaailma kolme fundamentaalselt olulist poolust: mees on töötanud kokana ehk tunneb köögipoolt, on löönud suuri laineid sommeljeena ja toimetab nüüd teeninduses. Sarnast kogemuste pagasit pole praktiliselt kellelgi Eestis. Igapäevaselt nüüd Noa Chef’s Hallis veini eest vastutav Aleks (nii kutsuvad teda kõik) ütleb, et peamiselt paelub teda areng, mida saab veinimaailmas kiiremini, rohkem ja lõbusamalt.