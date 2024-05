Ära üle mõtle, šampanja armastab toitu! Veidrad ja peaaegu perfektsed toidu ja šampanja kooslused, mis alati töötavad

Traditsioonilisel meetodil valmistatud Champagne’i maakonna vahuveinid on endast loonud maailmale pildi kui millestki väga keerulisest, elitaarsest ja kättesaamatust. Šampanjad on tihti ka seda, kuid peamiselt on need siiski nautimiseks mõeldud veinid, mille eesmärk on rõõmustada selle joojaid, pakkuda neile naudinguid ja tutvustada erinevate meelte kaudu hedonismi parimaid palu. Šampanja toiduga paari panek on sommeljeele korraga nii kõige lihtsam kui ka üks keerukamaid ülesandeid.