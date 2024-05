Michelini tunnustuse pälvinud Radio: restoran, kus kõik on nii, nagu olema peab

Kui Radio alustas, sai seda kohta külastatud iga nädal ja alati avastatud, et kõik on nii, nagu olema peab. Nüüd ... mõni aasta hiljem tagasi tulles on kõik endiselt, nagu peab: uksest sisse astudes pole vaba lauda leida (suur tänu broneeringule!), rõkkav jutuvada, klaaside hell klirin ja toiduaroomide virvarr. See on koht, mis elab, on alati hubane ja kutsuv.