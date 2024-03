Võta kevad vastu ühe lõõgastava piimavanniga. Tuntud mõjuisik proovis bravuurse ilunipi järele!

Piim on suurepärane niisutaja. Piim on tulvil rasvu ja valke, mis aitavad nahka niisutada ning pehmendada, muutes selle mõnusalt siidiseks.

Kuidas seda kodus teha?

Enne, kui hakkad oma vanni piimaga täitma, on meil sulle uudiseid! Maximas on Piimafestivali kampaania, mis hõlmab enam kui 200 piimatoodet armastatud brändidelt. Valikus ei ole ainult piimad, vaid paljud hinnatud piimatooted nii kodumaistelt kui ka tuntud kaubamärkidelt. Piim ei ole mitte ainult luksuslik ravim nahale piimavannis lõõgastudes, vaid on kasulik ka seespidiselt, sisaldades D-vitamiini, kaltsiumi ja valke. Piimatooted tugevdavad luid, immuunsüsteemi ja aitavad lihastel taastuda ning kasvada. Lisaks on paljudes jogurtites leiduvad probiootikumid suurepärased seedesüsteemi tervisele. Nii et peale piima tasub osta ka teisi piimatooteid, mis on ka üldiselt tervisele kasulikud.