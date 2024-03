Brüleekreemi maitsega toorjuustukook on nii siidine ja hea, et ühest tükist raudselt ei piisa. ­Magusa koogiga sobib ideaalselt veidi õhetav piparmündikaste. Kui sul on aega, lase ahjus jahtunud koogil pärast ka külmkapis terve öö taheneda. Nii saad siidise konsistentsiga ja parajalt tahke koogi. Kook säilib külmkapis neli päeva.