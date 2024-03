Too kevadehõng oma koju! Maximast saad paljud kaubad poole hinnaga

Kevad on kohe käes ja meis kõigis on ootusärevus ning ka suur soov juba soojemaid ilmasid nautida. Kes soovib näpud mulda pista ja usinasti istutama hakata, kes aga hoopis koju uued lauamatid ja voodikatte osta või hoopis muul moel enda jaoks uut värskust tekitada. Peamine on see, et kevad toob uue hingamise ning meie, põhjamaa inimesed, saame sellest kohe ka energiat ja rõõmu juurde.